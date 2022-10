Giuseppe Albanese | stagione concertistica 2022/23

Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Prezzo Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Giuseppe Albanese, classe 1979, è uno dei più richiesti pianisti della sua generazione. Il suo straordinario curriculum di studi parla di un diploma a pieni voti, lode e menzione d’onore a 17 anni, del titolo di Master all’Accademia di Imola e di una laurea in Filosofia con 110 e lode. Vincitore del Vendom Prize nel 2003, Giuseppe presenta in questo concerto un excursus tra le più belle melodie scritte da grandi compositori per balletti di successo. “Invito alla danza” è anche il titolo del suo terzo disco, inciso per Deutsche Grammophon.

Lunedì 27 febbraio 2023, ore 20:45

Teatro Comunale di Vicenza

???????? ???????? pianoforte

INVITO ALLA DANZA

Maria von Weber, invito alla danza

Delibes, Valzer da Coppelia

?aijkovskij, Suite da Lo schiaccianoci

Stravinskij, Suite da L’uccello di fuoco

Debussy, Prélude à l’Après-midi d’un faune

Ravel, La Valse