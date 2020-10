Giro d’Italia 2020, 17°tappa Bassano-Madonna di Campiglio: percorso, divieti, iniziative collaterali

Diciassettesima tappa di questo Giro 2020, in programma mercoledì 21 ottobre, che si snoderà da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio per 203 chilometri complessivi. La frazione si candida, con quella del giorno seguente, a fungere da giudice per ciò che riguarda la classifica generale, con le proibitive pendenze da affrontare che chiameranno alle armi tutti i capitani delle varie formazioni.

Bassano del Grappa è sede di partenza di tappa per l’undicesima volta mentre Madonna di Campiglio è sede d’arrivo per la terza volta nella storia.

Mercoledì 21 ottobre in città la partenza della tappa "Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio".

Modifiche viabilità

Il 21 ottobre Bassano del Grappa ospita la partenza della 17^ Tappa del Giro d’Italia 2020. Nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 ottobre 2020 sono previste alcune modifiche alla viabilità da rispettare.

Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli

dalle ore 15:00 del 20/10 alle ore 18:00 del 21/10

Park Prato 1, Park Prato 2, Via San Bonaventura, Via Santo Stefano, Via Prato Santa Caterina (tratto compreso tra Via S. Stefano e Via S. Anna).

Divieto di circolazione

dalle ore 15:00 del 20/10 alle ore 18:00 del 21/10

Park Prato 1, Park Prato 2, Via San Bonaventura (tratto compreso tra Via Margnan e Via Beato M. D’Aviano) eccetto residenti; Via Prato Santa Caterina (tratto compreso tra Via S. Stefano e Via S. Anna) eccetto residenti.

Divieto di circolazione anche per i residenti dalle 6:00 alle 12:00 del 21/10.

Divieto di circolazione

dalle ore 6:00 alle ore 13:00 del 21/10

Via Santo Stefano, Via Beato M. D’Aviano, Via San Bonaventura (tratto compreso tra Via Beato M. D’Aviano e Via S. Stefano).

Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli

dalle ore 5:00 alle ore 13:00 del 21/10

Via Beato M. D’Aviano, Viale dei Martiri, Via Santa Caterina, Via Prato S. Caterina (tratto compreso tra Via S. Anna e Piazzale Giardino), Viale delle Fosse (da Via Chilesotti a Piazzale Giardino), Viale Venezia (da Viale delle Fosse a Via de Blasi - Via Vaccari), Piazzale Giardino, Via Brg. Basilicata, Viale Vicenza altezza Via Molise

Divieto di circolazione

dalle ore 5:00 alle ore 13:00 del 21/10

Via Brg. Basilicata.

Divieto di circolazione

dalle ore 7:00 alle ore 13:00 del 21/10

Viale dei Martiri, Via Santa Caterina, Via Prato S. Caterina (tratto compreso tra Via S. Anna e Piazzale Giardino), Viale delle Fosse (da Via Chilesotti a Piazzale Giardino), Viale Venezia (da Viale delle Fosse a Via de Blasi - Via Vaccari), Piazzale Giardino, Viale salita del Margnan (tratto compreso tra Via Bonamigo e Via S. Anna), Via Margnan (tratto compreso tra Via S. Anna e Via S. Caterina), Via Barbieri, Via Museo.

Di conseguenza i veicoli in sosta in Via S. Anna (e nelle due laterali) non potranno muoversi.

Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli

dalle ore 7:00 alle ore 13:00 del 21/10

Viale salita del Margnan (tratto compreso tra Via Bonamigo e Via S. Anna), Via Margnan (tratto compreso tra Via S. Anna e Via S. Caterina), Via Barbieri.

Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli

dalle ore 7:00 alle ore 11:00 del 21/10

Piazza Libertà, Via Bellavitis tronco est, Via Verci, Piazzale Cadorna (da via Verci a Viale Diaz), Viale Diaz (da Piazzale Cadorna a Viale Pecori Giraldi), Viale Pecori Giraldi, Viale Vicenza (da Viale Pecori Giraldi ai confini con Marostica).

Divieto di circolazione

dalle ore 8:50 alle ore 11:00 del 21/10

Piazza Garibaldi, Via San Bassiano, Piazza Libertà, Via Bellavitis tronco est, Via Verci, Piazzale Cadorna (da Via Verci a Viale Diaz), Viale Diaz (da Piazzale Cadorna a Viale Pecori Giraldi), Viale Pecori Giraldi, Viale Vicenza (da Viale Pecori Giraldi ai confini con Marostica).

In relazione a quanto sopra tutti i veicoli in sosta nelle seguenti arterie non potranno circolare, in quanto all’interno di area interdetta alla circolazione, dalle ore 8:50 alle ore 11:00 del 21/10: Piazzetta Zaine, Via Vittorelli, Via Vendramini, Via e Vicolo Bonamigo, Via e Vicolo Matteotti, Vicolo Zudei, Piazza Terraglio, Via Gamba, Via Pusterla, Via Ferracina, Via Bricito, Via e Vicolo Menarola, Piazzotto Montevecchio, Via Schiavonetti, Via Campomarzio, Via Bellavitis tronco ovest, Via Portici lunghi, Via Mure del Bastion, Via Porto di Brenta, Via Bastion.

Attenzione: devono essere rispettate tutte le norme vigenti relative all’emergenza Covid-19 riguardanti i dispositivi di protezione e l’obbligo di distanziamento interpersonale.

Sono vietati gli assembramenti.

Data la chiusura del Park Prato 1 e del Park Prato 2, per limitare i disagi il parcheggio Le Piazze sarà gratuito nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 ottobre 2020.

In occasione della Tappa del Giro d’Italia a Bassano sono previsti alcuni eventi collaterali:

Lunedì 12 ottobre - Vetrine in rosa

L’iniziativa che colora Bassano di rosa in attesa del passaggio del Giro d’Italia. In collaborazione con Confcommercio Bassano. Premiazioni il 20 ottobre.

Mercoledì 14 ottobre - Pedalando nella storia

Fino al 25 ottobre il Museo Civico espone le biciclette storiche appartenute a grandi campioni delle due ruote, in arrivo dal Museo del Ciclismo «Alto Livenza» di Portobuffolè.

Ingresso gratuito.

Domenica 18 ottobre - Pump Truck

In piazza Libertà, dalle 10 alle 17 allestimento di una speciale pista acrobatica. Istruttori della scuola nazionale di Mtb e Amibike accompagneranno bambini e ragazzi ad affrontare il percorso.

Martedì 20 ottobre - Piazza in rosa

La Chiesa di San Giovanni e la Loggetta del Municipio si illuminano di rosa, colore ufficiale del Giro d’Italia.

INFO E CONTATTI

IAT BASSANO (tutti i giorni 10/19, martedì 15/19)

T. +39 0424 519917