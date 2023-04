L'Associazione TonezzApi, in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Sabato 20 e Domenica 21 Maggio 2023, a Tonezza del Cimone (VI), in Via del Partigiano E. Canale (zona Impianti Sportivi) dalle ore 09:30 alle ore 18:00 due appuntamenti per festeggiare la "Giornata Mondiale delle Api" con spunti di riflessione sull'importanza delle Api per il nostro pianeta; Mercatini di Prodotti Naturali, Artigianali, Cosmesi, Salute e Cure Naturali; Laboratori per Bambini: Caccia al Tesoro nel Giardino delle Api; Aggiungi un posto a Tavola con l'Ape-tito: Pranzo in compagnia al Centro Congressi; corso pratico di Apicoltura: 2^ lezione; Giochi di una volta: tiro alla fune, ruba bandiera, mosca cieca, corsa con i sacchi e la pentolaccia; merenda dolce... a base di Miele; Intrattenimento musicale con Cristian.

Servizio Bar Ristoro in funzione per tutta la giornata.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore al Mercatino: Raffaella 347.0495286



https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi