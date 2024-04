Food Truck Festival a Thiene, cucine da tutta Italia

Venerdi 19, Sabato 20 e Domenica 21 Aprile 2024 ritorna a Thiene il Food Truck Festival, il festival più buono che c'è, nella storica Piazza Chilesotti.

I Food Truck arriveranno da tutta Italia per far gustare le proprie eccellenze regionali ed internazionali, ricette tradizionali e rivisitazioni gourmet. Ognuno di loro proporrà un'ampia varietà di prelibatezze, andando a comporre un menù ricco, adatto a soddisfare ogni tipo di passione gastronomica.

Cosa si mangia

Gli Street Food presenti: Hamburger di Scottona e Vegetariani, Pulled Pork, Polpette e Panini gourmet, Pastin Bellunese, Arrosticini, Olive Ascolane, Fritti e Dolci Siciliani, Pollo Fritto, Crepes, Bombette pugliesi, Burritos e Tacos, Piadine, Gnocco Fritto ... e molto altro ancora!

Cosa si beve

E' bello vivere la vita guardando il bicchiere mezzo pieno, soprattutto se dentro c'è dell'ottima birra Warsteiner. Questo storico birrificio porta avanti dal 1753 la passione e la tradizione della produzione di birra. Speciali Irlandesi selezionate per questo evento.

Non può mancare l'intrattenimento per garantire un'esperienza di divertimento per grandi e piccini!

Quando: 19, 20 e 21 Aprile

ORARI: Venerdì dalle 17.00 alle 23.30. Sabato dalle 12.00 alle 23.30. Domenica dalle 12.00 alle 23.30.

INGRESSO GRATUITO