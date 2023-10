Festival delle Relazioni: convegni, mostre, teatro, workshop, musica

Quattro giorni di eventi con il Festival delle Relazioni. Convegni, conferenze, mostre, teatro, workshop, musica, coinvolgendo 10 luoghi: da piazza dei Signori a Monte Berico, dall’Università alla Bertoliana al cinema Odeon

Relazionésimo porta a Vicenza da giovedì 5 a domenica 8 ottobre 2023, in dieci diversi luoghi della città, il Festival delle Relazioni, che si svilupperà da piazza dei Signori a Monte Berico, dall’Università alla Bertoliana al cinema Odeon, passando per luoghi canonici dell’arte come la Basilica e il teatro Olimpico, ma anche centro di produzione e ricerca contemporanei come la Fondazione Vignato e la Stamperia d’arte Busato.

Il festival si collega al progetto “La proporzione aurea”: l’innovativa mostra che, in Basilica Palladiana e Palazzo Cordellina dall’1 ottobre al 10 dicembre, propone al visitatore un'esperienza immersiva e coinvolgente, chiamando alcuni grandi artisti contemporanei a riflettere, ciascuno col proprio linguaggio, sul tema millenario della ricerca della “regola della bellezza”. Il rapporto, o meglio appunto la relazione, tra l’uomo e la natura, tra l’uomo e il mondo.

Tra i nomi di maggior spicco coinvolti: Rolando Bellini, Giovanni Caccamo, Maurizio Casiraghi, Padre Enzo Fortunato, Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, Alfredo Rapetti Mogol, Ugo Morelli, Franco Mussida, Fabio Peri, Paolo Tofani, Chiara Valerio, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Tra gli eventi, due assumono carattere speciale. Il primo è l’evento centrale dell’intera rassegna, di fatto un festival nel festival: il Summit Vivente, che venerdì 6 e sabato 7 ottobre trasformerà piazza dei Signori in una inedita “Piazza delle Relazioni”: dando vita a 120 “cerchi” di dialogo sui temi più importanti e urgenti del nostro tempo. 12 cerchi contemporanei, ciascuno formato da 15 partecipanti in 10 diversi momenti della due giorni: tra posti a sedere e in piedi, oltre 2000 persone coinvolte in un’occasione originale di confronto e scambi di esperienze. La piazza centrale di Vicenza si reinventa come antica agorà, nella quale chiunque può - previa iscrizione - partecipare al dialogo tra istituzioni, imprese, cittadinanza attiva.

Ad aprire, venerdì mattina alle 9, sarà non per caso la giunta comunale, con ciascun assessore impegnato a guidare la discussione di uno dei cerchi tematici. Ma saranno poi moltissimi, nelle ore successive, i temi toccati: la vita delle imprese, il cibo, il volontariato, l’alchimia dei sensi, i ritmi e i movimenti del corpo, il gioco, la creatività sino al divertimento e al ballo.

Il secondo è la mostra fotografica #BG4SDGs - Time to Change: un evento speciale prodotto da Banca Generali, anche main sponsor dell’intero Festival, e dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’ONU.

In Loggia del Capitanio dal 5 all’8 ottobre. Attraverso l’occhio - e gli scatti, raccolti in giro per il mondo - di un grande fotografo internazionale, Stefano Guindani, autore di una lunga ricerca dei modi più efficaci per rappresentare le sfide dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Documentando da un lato le trasformazioni antropiche, e il loro impatto sugli ecosistemi; ed esplorando però dall’altro quegli innovativi e coraggiosi progetti di ripristino che alimentano la speranza nel futuro.

?Fuori dalla piazza ci sarà spazio per esposizioni temporanee, come quelle proposte dalla Fondazione Vignato sulle “Sacre relazioni”; workshop creativi come quello ospitato alla stamperia d’arte Busato; il concerto in Olimpico “Creativity Application - Le armonie delle relazioni”; la proiezione al cinema Odeon del documentario “Palladio. La proporzione aurea dell’architettura”; incontri con gli autori in Bertoliana, convegni scientifici in Università, dialoghi su musica e spiritualità al Santuario di Monte Berico.

Domenica 8 ottobre il Teatro Olimpico alle 20.30 ospiterà il concerto “L’armonia delle relazioni: Creativity application”.

Protagonisti della serata il cantautore Giovanni Caccamo, scoperto da Franco Battiato e già vincitore di Sanremo Giovani, l’astrofico Fabio Peri, direttore scientifico del Civico Planetario di Milano, e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo che omaggerà il pubblico presente con la musica di Mozart, con il suo Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore KV 622.

Conduce: Fortunato D’Amico, curatore artistico della CittadellArte- Fondazione Pistoletto.

“La proporzione aurea”, in Basilica Palladiana e a Palazzo Cordellina, con opere di artisti come Michelangelo Pistoletto, Erica Tamborini, video installazioni, proiezioni, opere interattive.

Per informazioni https://www.relazionesimo.com/prodotto/festival/