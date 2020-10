Festival Concertistico Internazionale Vicenza: in ricordo di Olga Ruzzene Geminiani

Il tradizionale concerto presso la chiesa di San Giuliano di Corso Padova a Vicenza quest’anno è dedicato a Olga Ruzzene Geminiani, recentemente scomparsa, promotrice con Carlo Geminiani del gruppo “Pettenaresse” dell’Ipab di Vicenza.

Il concerto vedrà la partecipazione di Bepi De Marzi e sarà consentito a un massimo di 80 persone (ingresso libero fino a raggiungimento del numero consentito), nel rispetto della vigente normativa anticovid.

Inserito nel XXIII Festival Concertistico Internazionale di Vicenza, l’evento avrà come protagonista il duo Stefano Pellini organo e Davide Burani arpa.

Concerto di domenica 25 ottobre, ore 17, Chiesa di San Giuliano di Vicenza - in ricordo di Olga Ruzzene Geminiani

Chiesa di San Giuliano • Organo De Lorenzi 1843

STEFANO PELLINI • Organo

DAVIDE BURANI • Arpa

CONCERTO IN MEMORIA DI OLGA RUZZENE GEMINIANI IN CHORDIS ET ORGANO

“Udii una voce che veniva dal cielo, come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di forte tuono. La voce che udii era come quella di suonatori di arpa che si accompagnano nel canto con le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e ai vegliardi”

(Apocalisse, 14, 2)

PROGRAMMA:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) “Jesu bleibet meine freude” - dalla Cantata BWV 147 per arpa e organo

Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) Concerto per arpa e orchestra in si bemolle maggiore op. 4 n.6 per arpa e organo (Andante allegro, Larghetto, Allegro)

J. B. Lully (1632 - 1687) Chaconne (dal “Phaeton”) per organo trascriz. di J. C. Bach (manoscritto Möller)

Alphonse Hasselmans (1845 - 1912) Prière op. 22 - per arpa

Oreste Ravanello (1871 - 1938) Berceuse - per arpa e organo

N. Moretti (1762 - 1821) Sonata X ad uso Sinfonia - per organo

Gabriel Pierné (1863 - 1937) Impromptu-Caprice op. 9 - per arpa

M. Grandjany (1891 - 1975) Aria nello stile classico (su tema di Händel) per arpa e organo

Stefano Pellini

Nato a Modena, diplomato in Organo col massimo dei voti, ha completato i percorsi formativi di II livello in Discipline Musicali (Organo) e Didattica della Musica, entrambi con lode. Perfezionatosi con L. F. Tagliavini, M. Torrent, A. Marcon, P. Westerbrink, B. Leighton, K. Schnorr, O. Mischiati, M. Imbruno, svolge un’intensa attività concertistica sia in veste di solista che in varie formazioni. Ha inaugurato restauri di importanti organi storici, nonché strumenti di nuova concezione. Ha inciso “Riverberi, 900 e oltre” per Elegia Records (giudizio “ottimo” della rivista “Musica”), e sue registrazioni sono state trasmesse dalla Radio Vaticana. Nel 2016 è uscito un CD monografico dedicato alla musica di J. S. Bach, recensito con 5 stelle e il giudizio “eccezionale”.

Titolare dello storico organo cinquecentesco della Chiesa di S. Maria delle Assi in Modena – al quale ha dedicato il CD “Organ music around Via Aemilia” (anch’esso giudizio “ottimo” della rivista “Musica”), membro della giuria in concorsi organistici internazionali, ha tenuto circa settecento concerti in Italia e all’estero (Europa, USA, Giappone).

Davide Burani

Dopo gli studi di pianoforte, conclusi presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova, si è diplomato in arpa presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma, dove ha conseguito anche il biennio di secondo livello. Ama insegnare il suo strumento e allo stesso tempo esibirsi in qualità di solista, in formazioni cameristiche e collaborando con orchestre (Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra della Radio Svizzera Italiana, Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma, Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari, Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì, etc. Si è esibito in prestigiose sedi in Italia, in Europa (Svizzera, Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Regno Unito, Irlanda, Austria, Belgio) e nel mondo (Cina, Giappone e Africa). Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche per le etichette Velut Luna, La Bottega Discantica, Erga Edizioni Musicali, Map Edizioni Milano. Ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche e le sue interpretazioni sono state trasmesse più volte su Rai Radio Tre, Radio Classica, Radiotelevisione Svizzera Italiana, Radio Swiss Classica. Dal 2014 fa parte dell’Italian Chamber Opera Ensemble ed accompagna il celebre baritono Leo Nucci nelle sue tournée internazionali. Ha tenuto masterclass presso i Conservatori italiani (Venezia, La Spezia, Cuneo, Cosenza, Reggio Calabria) ed esteri (Belgio, Francia e Spagna). Dal 2009 insegna arpa presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia e dal 2019 presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno.