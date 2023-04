Festa di Primavera a Tonezza con mercatino, laboratori, sculture in legno

Sabato 08 Aprile 2023, a Tonezza del Cimone (VI), in Via del Partigiano E. Canale (zona Impianti Sportivi) dalle ore 08:30 alle ore 18:00 è in programma la Manifestazione "Primavera a Tonezza" .

alle ore 08:30 Ripuliamo il Giardino delle Api e dei Fiori;

dalle ore 09:30 apertura Mercatino Primaverile dell'Artigianato Artistico ed Enogastronomico, Benessere e Cura del Corpo;

dalle ore 10:00 apertura Laboratori pratici per Bambini - Realizzazione di "Bombe di Semi" con relativo lancio - Messa a dimora di Piantine nei vasi costruiti dai bambini e semina di nuove infiorescenze locali e piante mellifere;

alle ore 12:00 Pranzo al Centro Congressi;

alle ore 14:00 Scultori del Legno al lavoro;

PASSEGGIATA BOSCO DELLE MERAVIGLIE

Il "Bosco delle meraviglie" di Tonezza del Cimone è un percorso su tre livelli di lunghezza, per un totale di 4 km (percorso scoiattolo: 800 m; percorso capriolo: 1,5 km; percorso lepre: 2,5 km), è l'ideale per passare una giornata nella pace e nella tranquillità del grande bosco di faggi. Ma non mancano le sorprese: lungo il percorso vi sono sculture in legno raffiguranti gli animali del bosco.