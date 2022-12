Festa di Capodanno alla Casa dei Gelsi

Prezzo non disponibile

Sabato 31 dicembre 2022 nell'esclusiva cornice della Casa dei Gelsi a Rosà una notte di follie, una notte di pura emozione.

Un menu di Capodanno raffinato da gustare in compagnia, il meglio della musica e dell'animazione per ballare tutta la notte, il countdown e i fuochi d’artificio da bordo piscina per aspettare la mezzanotte.

CENONE DI CAPODANNO

Dalle ore 20.00 con menù di carne e pesce, accompagnato dalla animazione.

MENU

APERITIVO ACCOMPAGNATO DA FINGER FOOD - sfoglia con crema di avocado e salmone affumicato

Catalana con gamberi, scampi, carciofi e patate al vapore e cipolla di Tropea caramellata decorato da katsuobushi

Risotto al lime, scampi e caviale

Rinfrescante al passion fruit e miele

Tataky di filetto di manzo ai cereali con salsa al profumo di liquirizia

Contorni

Pandoro in coppa, crema al mascarpone, pistacchio e amaretti

MENU CENONE - 85 €

Dalle ore 23.30, il DOPOCENA aspettando la mezzanotte.

3 SALE con 3 SITUAZIONI MUSICALI diverse.

Alle ore 24.00, COUNTDOWN, conto alla rovescia dal palco in bordo piscina con spettacolare SHOW PIROTECNICO!

???????? DOPOCENA DALLE 23.30 comprende vin brûlé, brindisi e show pirotecnico.

INGRESSO DONNA 20 €

INGRESSO UOMO 20 €

I dj e gli animatori di quest’anno saranno

FRANCESCO CAPODACQUA , THORN, MAX REBA, MONICA MORGAN, ENRICO SISMA, ANDREA GLAMN, ANTONELLO CERRI

PRENOTAZIONI

340 603 7669 / 348 8819606 / 348 2258978

Casa dei Gelsi via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 Cusinati di Rosà.