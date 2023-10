Festa della Birra a Sovizzo con grande stand gastronomico

Prezzo non disponibile

Sabato 7 Ottobre 2023 si svolgeràla Festa della Birra di Sovizzo. Dalle ore 19.00, lo stand gastronomico aprirà con una grande varietà di piatti.

Menù: canederli in brodo, spatzle, stinco, polenta al tartufo, piatto formaggio, funghi, champignon e polenta tartufata, wurstel crauti, patatine fritte, strudel e torta putana. Per i canederli e gli stinchi è obbligatoria la prenotazione al numero 3479565340. La prenotazione è gradita anche per il resto.

Potrete gustare la birra artigianale Lucky Brews e godervi la musica a 360° con Sandri Emme DJ.

Alle ore 22.00, ci sarà l’apertura a colpi di martello della bottiglia Lucky Batz, seguita dalla festa della birra.

Festa della Birra di Sovizzo in via Monte Superga, nella zona dei Campi Sportivi.

