Festa d'Autunno a Tonezza

La Festa d’Autunno di Tonezza si svolgerà Sabato 30 settembre e Domenica 1 ottobre 2023 e celebra le tradizioni locali e l’arrivo dell’autunno. Il programma della Manifestazione è legato alle Storie e Delizie degli Altipiani di Tonezza e Fiorentini e prevede Dimostrazioni di Antichi Mestieri, Costruzione di Cesti, Lavorazione del Legno e del Formaggio, Filatura della Lana, Mostre varie.

Saranno presenti dei Punti Ristoro dove poter degustare gli Gnocchi con le Patate Tonezzane e la tradizionale "Patona".

Durante la festa, potrete assistere alla trasformazione di materiali semplici in prodotti straordinari. Il latte diventa delizioso formaggio, la farina e le uova si uniscono per creare una pasta fresca eccezionale, mentre pezzi anonimi di legno si trasformano in straordinarie sculture.

Questo fine settimana magico vi offre l’opportunità di scoprire, gustare e ammirare le tradizioni locali. Potrete assaporare il profumo del formaggio fresco, lasciarvi tentare dalla pasta fatta a mano e ammirare l’arte che nasce dalla maestria delle mani degli artigiani locali.

SABATO 30 SETTEMBRE ORE 19.30 CENTRO CONGRESSI Via del Partigiano

Per quanto riguarda il menu del sabato sera, è preparato con maestria dal rinomato chef Paolo Parisi. Questo viaggio culinario attraversa le delizie autunnali delle montagne, mettendo in mostra la semplice bellezza dei prodotti locali. I formaggi, i salumi, le patate e il cavolo cappuccio, quando combinati con maestria, creano piatti veramente unici.

Potete prenotare il vostro tavolo chiamando o scrivendo SMS 0445 749500 - 351 7557871