“Famiglie che educano” è un progetto che, attraverso quattro seminari, vuole incoraggiare i genitori a riscoprire il proprio ruolo educativo in famiglia, e nelle nostre comunità allargate, sulla base dell’Evangelo Cristiano.



Oggi infatti, l'educazione è a più riprese contesa da una cultura laica che la affida allo Stato sminuendo il ruolo delle famiglie e da una cultura cattolico-romana che incoraggia a delegare alla Chiesa. Di conseguenza, a parole si riconosce il ruolo determinante delle famiglie nell'educazione per avere una società sana, ma poi nella pratica lo si sminuisce.



In questo clima culturale la famiglia cosa fa? È capace di vivere come una comunità educante, consapevole, attenta, intraprendente e generosa? Chi educa? Quali sono le aree critiche dell’educazione? Cosa possiamo fare nel sistema attuale e in prospettiva?



SEMINARI PROPOSTI

17/02/2024 - Educare alla vita: La sfida delle relazioni

23/03/2024 - Educare all’identità: La sfida Gender

13/04/2024 - Educare alla prossimità: La sfida digitale



DOVE: Villa Tacchi (Sala Conferenze), Viale della Pace n. 87, Vicenza

ORE: 15:00 -18:00



L'ingresso è libero e gratuito, ma è gradita la prenotazione.



Su richiesta: attività laboratoriali per bambini parallele al seminario (scrivere ad info@evangelicivicenza.it).



I seminari sono organizzati da Native ODV in collaborazione con Evangelici Vicenza ed il Comitato d'Insegnanti Evangelici in Italia.



Per info 800 985 172 - info@evangelicivicenza.it - www.evangelicivicenza.it



Per prenotazioni

Cerca l'evento "Famiglie che educano" su EventBrite e prenotati, oppure scrivi a info@evangelicivicenza.it



