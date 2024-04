21 Aprile: domenica dedicata alla terra, stop alle auto e tanti eventi, il programma

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica Ecologica del 21 aprile a Vicenza è l'ultima della stagione, è una giornata dedicata a celebrare la Terra con un vasto programma di eventi. Stop alle auto dentro le mura dalle ore 10 alle 18. Le attività spaziano da mostre mercato di prodotti locali e cibo in Piazza Matteotti, a gite in canoa, visite guidate, aziende agricole aperte, spettacoli nel Parco della Pace, incontri culturali, laboratori per bambini e attività all'aria aperta.

Programma Domenica 21 Aprile

Mostra Mercato della Terra

Ora: Durante tutto il giorno

Luogo: Piazza Matteotti

Esposizione di prodotti locali e cibo, laboratori didattici per bambini, e iniziative sul conferimento dei rifiuti.

Visite Guidate a Aziende Agricole

Descrizione: Visite guidate presso aziende agricole locali, incluse Ca' D'Oro, 100orti, Orna - il lavandeto della Lobia, Desy, e Pietribiasi.

Spettacolo "Terra la Nostra Unica Casa"

Ora: 20:45

Luogo: Hangar 1, Parco della Pace

Spettacolo che combina astronomia e musica, a cura dell'astrofisica Elvira de Poli, seguito da "Terra Acqua e Clima" con il chimico Alessandro Bizzotto.

Vicenza in Voga

Durante tutto il giorno

Partenza dal parco Retrone, arrivo alla Conca di Navigazione di Colzè a Montegalda

Percorso di 18 chilometri in canoa e kayak, parte dell'evento "Vie d’acqua e di vita".

Visite Guidate al Museo d'Arte Sacra e all'Oasi degli Stagni di Casale

Ingresso libero e laboratori al museo e all'oasi, organizzati dal Wwf Vicenza-Padova.

Anconetta: Apertura straordinaria di villa Guiotto Bruttomesso per visite guidate.

Visite Guidate in Centro Storico e Screening Medici Gratuiti

Ora: Durante tutto il giorno

Luogo: Piazza Castello

Attività del Lions Day con gazebi informativi e un camper attrezzato per screening medici gratuiti.

Pedalata di FIAB e Clean Up di Plastic Free

Attività ecologiche con pedalata e raccolta di plastica.

Incontro su Food Blogging

Ora: Durante il giorno

Luogo: Porticato di Palazzo Chiericati

Dialogo con le food blogger vicentine Monica Bellin e Lidia Mattiazzi sul tema "Food blogging: raccontare un territorio attraverso il cibo."

Divieto di Circolazione

Ora: 10:00 - 18:00

Luogo: Area all'interno delle mura storiche

Divieto di circolazione per tutti i veicoli non elettrici, con incremento delle corse dei centrobus e biglietto giornaliero unico per il trasporto pubblico.