Classici all'Olimpico: 'Di là dal fiume e tra gli alberi' reading itinerante dal romanzo di Ernest Hemingway

Prosegue con un progetto di forte impatto, il 76° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, “Stella Meravigliosa”, Direzione Artistica di Giancarlo Marinelli; si tratta di “Di là dal fiume e tra gli alberi”, un reading itinerante partendo dalla Basilica Palladiana, per il Teatro Olimpico e il suo Giardino. con brani tratti dall’omonimo romanzo di Ernest Hemingway, in programma domenica 24 settembre alle 19.30 e alle 20.30, interpretati a Vicenza da Primo Reggiani, Lella Costa e Sebastiano Somma.

“Di là dal fiume e tra gli alberi” è il nuovo capitolo del Progetto Milk Wood, i reading poetici itineranti nei luoghi storici e monumentali dei paesaggi e delle Città, inaugurati con i versi di Dylan Thomas lo scorso anno. La Basilica Palladiana, il Teatro Olimpico e il suo Giardino saranno le tre tappe della performance a Vicenza (partenza e ritrovo in Basilica Palladiana un quarto d’ora prima dell’inizio all’entrata delle mostre), un reading in cui gli attori andranno a cedersi il testimone in un ideale percorso letterario e teatrale, di forte immanenza performativa, possibile solo lì e in quel momento, per un’idea di teatro in cui lo spettatore vede “nascere e tramontare” il testo attraverso la voce narrante, come se facesse parte integrante della natura, attraverso la scena urbana e paesaggistica in cui si manifesta. Anche in questa edizione, le pennellate di luce del progetto multivisivo che illumineranno il Giardino del Teatro Olimpico all’imbrunire sono di Francesco Lopergolo, mentre la regia è di Giancarlo Marinelli.

Il progetto, sostenuto dalla Regione del Veneto e dai Comuni di Caorle, Pieve di Soligo e Vicenza, è realizzato in collaborazione con Arteven - Circuito Multidisciplinare Regionale e con l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ha utilizzato le Città del Veneto come luoghi della rappresentazione per rievocare le ambientazioni del romanzo di Hemingway, i luoghi della storia d’amore tra il colonnello Cantwell e la giovane Renata con sullo sfondo la caccia in Laguna, la Grande Guerra, l’amore vissuto tra le calli di una Venezia lontana nel tempo. Il reading “Di là dal fiume e tra gli alberi” è stato presentato in anteprima a Taormina in luglio, con grande successo, a Caorle in agosto e a Pieve di Soligo il 16 e il 17 settembre, registrando ovunque il tutto esaurito. Uno degli obiettivi del progetto è stato quello di rivelare ad occhi nuovi, ma anche allo sguardo di chi questi luoghi li abita da sempre, nuove prospettive e diversi punti di vista, celebrando, attraverso il teatro, la bellezza architettonica e paesaggistica di scenari che entrano a pieno titolo nella narrazione.

Per le due repliche del reading “Di là dal fiume e tra gli alberi” restano pochi biglietti; il biglietto unico, comprensivo dell’aperitivo finale, costa 20 euro.