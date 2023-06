Carpaneda Ecofestival 2023 (primo giorno): incontri, laboratori, teatro, film, musica e cibo

Programma del primo giorno del festival in Carpaneda.

venerdì 16 giugno

ore 16 | partenza da Piazza delle Erbe | conversazione itinerante

VERSO CARPANEDA

con Mirco Corato (EQuiStiamo) e Davide Primucci (Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani)

Dal centro di Vicenza fino alla Carpaneda, un itinerario di esplorazione a piedi, accompagnato dai contributi tematici dal vivo a cura dei partner di VANGA, grazie all’uso di cuffie wireless per ciascun partecipante.

Modelli di produzione e distribuzione del cibo, consumo di suolo e rigenerazione urbana saranno alcuni dei temi che emergeranno durante cammino, in ascolto e in dialogo con il paesaggio circostante. Un’azione di avvicinamento, lenta e simbolica, dal contesto urbano a quello rurale periurbano della Carpaneda, che si concluderà con l’arrivo all’Azienda agricola “100orti” per l’inaugurazione del festival



Il percorso da Piazza delle Erbe alla Carpaneda è lungo circa 5,5 km. L’itinerario non è ad anello: per il ritorno i partecipanti saranno autonomi, organizzandosi con mezzi propri o utilizzando l’autobus (linee 1, 12, 14 – fermata in prossimità di Via Vecchia Ferriera).



***

ore 18 | azienda agricola 100orti | inaugurazione

PIACERE, V.A.N.G.A

con i partner di VANGA, le ragazze e i ragazzi dell’IIS “S. B. Boscardin” e del Liceo “G.B. Quadri”, Diego Dalla Via (Fratelli dalla Via), Elisabetta Granara (Gruppo Teatro Campestre).

Durante l’anno scolastico 2022/23 il progetto VANGA ha realizzato due percorsi di educazione ambientale in due scuole superiori di Vicenza: con la classe 4a CSA del Liceo Scientifico Statale “G.B. Quadri” e con le classi 4a ALA, 4a ELA, 3a DTE dell’IIS “S.B. Boscardin”. Due percorsi fatti di approfondimenti con gli esperti, uscite esperienziali, laboratori pratici e sessioni di rielaborazione creativa dei temi affrontati con gli artisti Elisabetta Granara e Diego Dalla Via. Inauguriamo il festival con la restituzione degli esiti multimediali e performativi di questi percorsi, per condividere con la cittadinanza la conclusione di questo viaggio lungo sei mesi.



***

ore 19.30 | azienda agricola 100orti | teatro e natura

Nouvelle Plague

SEMIs. Storie di un potere invisibile

Dietro ciò che mangiamo ci sono dei semi, delle persone, delle storie. L’intreccio di questi tre elementi provoca da sempre numerose implicazioni di tipo economico, politico e sociale. SEMIs racconta questa complessità creando una serie di immagini e partiture fisiche legate ai temi della sparizione della biodiversità, dell’industria semenziera (la nascita e l’evoluzione dei cosiddetti ibridi F1), del legame profondo fra coltura e cultura. Cinque scope piantate in fiaschi di sabbia, un teatrino di legno pieno di disegni, un vecchio, due giocatori di scacchi e una figura femminile immensa e misteriosa popolano la scena: un tappeto volante che sorvola con leggerezza la miseria e la follia dell’essere umano, la stanchezza e la gioia della terra. Lo spettacolo nasce dopo una formazione con Maxime Schmitt, contadino, attivista e divulgatore scientifico, coordinatore della Maison des Semences Paysannes Maralpines.

Per tutte le età



***

ore 20.30 | azienda agricola 100orti | incontro

UN’AGRICOLTURA CONTADINA OLTRE I NUOVI OGM. ESPERIENZE DI GESTIONE COLLETTIVA DELLA BIODIVERSITÀ AGRICOLA

con Giulia Bocciero e Davide Simonetti (Nouvelle Plague), Valeria Grazian (Casa delle Sementi del Veneto), Francesco Paniè (Centro Internazionale Crocevia). Modera Giordana Mascarello (Comunità Vicentina per l’Agroecologia)

Alla scoperta di due mondi: da una parte i nuovi OGM, noti come New breeding techniques (Nbt) o Tecniche di evoluzione assistita (Tea), tornati alla ribalta a causa di una proposta di deregolamentazione della Commissione Europea; dall’altra le Case delle Sementi, luoghi di conservazione e diffusione delle sementi contadine, locali e tradizionali, da sempre selezionate nei campi da chi coltiva.



***

ore 20.30 | bosco urbano di carpaneda | laboratorio

COSTRUIAMO UN BUG HOTEL

con Roberto Giuliari e Margherita Ferrari

A partire dall’osservazione del contesto, il Bosco urbano di Carpaneda, della flora e degli insetti che lo popolano, i partecipanti potranno costruire un bug hotel – un hotel per insetti – raccogliendo ed incastrando rami, foglie, fiori. Gli insetti, silenziosi ma fondamentali abitanti del Bosco, sono sempre alla ricerca di un angolo protetto in cui costruire le loro piccole, invisibili tane. Al laboratorio potrai imparare a conoscere questo prezioso strumento di tutela della biodiversità!

Per bambini dai 6 anni, ragazzi e famiglie



***

dalle 20.30 | azienda agricola 100orti

CENA con la PICCOLA OSTERIA ITINERANTE

Tradizione, semplicità e piccole produzioni locali su quattro ruote



***

ore 22 | azienda agricola 100orti | film documentario

GLOBES di Nina De Vroome

Belgio, 2021 | 98 min | versione originale in olandese, sloveno e inglese, con sottotitoli in italiano

Mentre ballano, le api si raccontano storie sul mondo che le circonda. Anche le persone rivendicano un ruolo in quelle storie, a volte molto vicine e intime, a volte lontane e su scala industriale. I pensieri di Nina de Vroome brulicano di api: dalla più piccola cellula di un favo all’economia globale, il suo documentario saggistico sulla natura Globes traccia il legame tra gli esseri umani e le api. Come abili narratori, entrambi danno forma alle loro vite sotto il sole.