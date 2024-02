Carnival Street Food ad Altavilla: 3 giorni di buona cucina e divertimento

La cucina itinerante su quattro ruote con i sapori e le prelibatezze dei migliori Food Truck in circolazione torna ad Altavilla Vicentina per una tappa speciale per festeggiare il Carnevale.

CARNIVAL STREET FOOD

16-17-18 Febbraio 2024

Viale Giuseppe Verdi, Altavilla Vicentina (VI)

ORARIO: 12:00 - 24:00

A Febbraio, per tre giorni, si terrà un evento all'insegna del divertimento, delle maschere e del buon cibo. Dal 16 al 18 Febbraio, avrete l'opportunità di gustare una vasta gamma di specialità internazionali. L'evento offrirà 20 diverse spine di birra artigianale, sia irlandese che americana, oltre a una selezione di cocktail impeccabili. Non mancheranno la musica dal vivo e i DJ set per accompagnare l'esperienza culinaria.