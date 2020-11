Bio mercato contadino dei Custodi della Terra che accoglie un gruppo di produttori del vicentino con i loro sani prodotti del territorio. Troverete il pane da frumento antico, gli ortaggi di stagione, formaggi di capra e mucca di montagna, birre agricole, vini dei berici, farina, riso, fagioli di Posina e altro ancora!

Ci trovate OGNI SABATO a Ca' Dell'Agata, via monte rosa 26, Grumolo di Zugliano (VI), dalle 9 alle 13

"Sentiamo la necessità di proporre nel Thienese un nuovo modello economico di relazioni tra agricoltori e cittadini, dove I VALORI DELLA SALUTE DELL'UOMO, DELLA TRASPARENZA, DELLA RINTRACCIABILITA' E STAGIONALITA' siano la VERA RICCHEZZA non barattabile con le logiche di puro mercato."

OGGI LA POLITICA SI FA FACENDO LA SPESA!

Vi invitiamo a dare il vostro contributo per far vivere le piccole aziende agricole che custodiscono la biodiversità del nostro territorio.

Produttori presenti:

- Azienda agricola Ca' Dell'Agata (ortaggi, frutta, conserve e agriturismo)

- Progetto Resilienza (ortaggi)

- Apicoltura la Girosa (miele)

- Azienda Biologica GianDomenico Cortiana (pane antico e farine)

- Az. Agricola Ruaro (vini)

- Az. Agricola Restello (riso)

- Roberto Lappo (patate e fagioli Posina)

- BIRRE DELLA TERRA (birre artigianali e cereali)

- Malga Ravo (formaggi capra e mucca)

SABATO DALLE ORE 09:00 ALLE 13:00

Mercato - I Custodi della Terra 2020/2021

Ca' Dell'Agata Via Monte Rosa 26 36030 Grumolo Pedemonte, VI

Agriturismo vegetariano biologico, punto vendita ortaggi, frutta e conserve. Fattoria didattica. Aperto dal giovedì al sabato.

Cà dell'Agata è una piccola azienda agricola con agriturismo situata in pianura, ai piedi delle colline Bregonze, lambita dal torrente Igna, dove si trovano le agate, le pietre dure che danno il nome all'azienda.

Dall'84 si coltiva la terra naturalmente, senza veleni e i prodotti coltivati vengono venduti nel punto vendita dell'azienda e trasformati nel locale di ristoro che offre una sana cucina vegetariana-mediterranea rigorosamente di stagione.

Cà dell'Agata è anche un progetto culturale e ambientale: come fattoria didattica promuove incontri e corsi all'interno del progetto Libera scuola di campagna.

Salvaguarda la biodiversità recuperando e coltivando antiche e dimenticate varietà di frutta ed ortaggi, che si possono osservare percorrendo il sentiero dei frutti dimenticati e nell'orto della vita (per il recupero di piante da seme).

La ricca varietà di piante e il lavoro sull'equilibrio del terreno, ha permesso che negli anni Cà dell'Agata sia diventata una piccola oasi naturalistica, rifugio di animali selvatici ed uccelli osservabili con il birdwatching.