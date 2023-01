Arriva il Circo in Valigia all'Auditorium di Piovene Rocchette

A Piovene Rocchette circensi in scena per sostenere la Fondazione Città della Speranza. Domenica 15 gennaio, alle 17.30 all'Auditorium Comunale arriva il ‘Circo in valigia’ con uno spet tacolo da non perdere per sostenere la ricerca ricerca scientifica. Ingresso a offerta libera: il ri cavato sarà totalmente devoluto a Fondazione Città della Speranza.

“Piovene Rocchette, da sempre sensibile a questa tematica, vuole essere promotore di questo evento dedicato ai bambini: raccogliendo fondi per Città della Speranza, realtà che da molti anni è al fianco delle famiglie che si sono trovate ad affrontare un percorso duro che mette alla prova, emotivamente e fisicamente, quanti ne sono coinvolti-dichiarano l’Assessore Comunale al Sociale Sonia Perotto e la Consigliera Comunale Maria Cristina Costa- La ricerca è l’unica arma per salvare un numero sempre maggiore di bambini, sconfiggendo le malattie pediatriche che li colpiscono: per questo l’Amministrazione Comunale vuole stare al fianco dei ricercatori, avviando la raccolta fondi-conti nuano-Anche Piovene Rocchette, suo malgrado, è stato coinvolto assieme ad alcune famiglie che hanno vissuto situazioni tristi e difficili. Momenti dolorosi che scuotono qualsiasi anima e che pos siamo prevenire con la ricerca e il sostegno in campo oncologico-concludono-Per questo auspichia mo una forte partecipazione all’evento, non solo per raccogliere quanti più soldi possibili che ver ranno totalmente consegnati a Fondazione Città della Speranza, ma anche per sensibilizzare quanto più possibile in fatto di malattie pediatriche e delle cure che, grazie all’operato della Fondazione, rendono migliore la vita di tantissimi bambini”.

“Un momento di evasione e di gioia per aiutare i piccoli guerrieri che lottano sul lettino dell’ospe dale”. Così il Sindaco di Piovene Rocchette, Erminio Masero, sottolinea l’importanza dello spetta colo: “che dal palco dell’Auditorium strapperà più di qualche sorriso nei visi dei più piccoli, lan ciando un grande messaggio di speranza oltre un concreto contributo alla ricerca-conclude-Attimi di condivisione che sono l’orgoglio di Piovene Rocchette, gemellata con Fondazione Città della Spe ranza, che possono favorire i progressi nelle diagnosi di leucemie, linfomi e sarcomi, affinché ogni piccolo paziente che affronta una malattia oncologica possa essere curato coi migliori protocolli e le migliori terapie”.

Circo in Valigia è un'associazione sportiva dilettantistica che avvicina e accompagna con entusia smo bambini e adulti alla scoperta delle antichissime e curiose discipline circensi. Lo spettacolo stupirà il pubblico con fantasiose e mirabolanti performance ed il ricavato dello spettacolo sarà donato all'Associazione Città della Speranza.