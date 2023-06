Aperipark con Gaggia e Liveplay al Bassano Music Park, ingresso gratuito

Il 23 giugno 2023 il Parco Ragazzi del ’99 ospiterà una grande serata ad INGRESSO GRATUITO.

Dalle 18:30 siete invitati all'Aperipark, aperitivo nel verde del parco, accompagnato dal DJ SET del mitico LUCIANO GAGGIA.

A seguire in concerto i LIVEPLAY alle ore 21.30, tribute band dei Coldplay di riferimento in Europa. Oltre all’assoluta fedeltà alle sonorità (tutti i membri della band sono polistrumentisti), elemento distintivo dei Liveplay è la capacità di coinvolgere scenograficamente ed emotivamente il pubblico con videoproiezioni ed effetti speciali. Liveplay è la prima band in assoluto ad aver eseguito dal vivo tutti i brani degli album più recenti ("Ghost Stories", "A Head Full Of Dreams", "Kaleidoscope", "Global Citizen EP”) con uno spettacolo che è ciò di più simile agli indimenticabili concerti dei Coldplay si sia mai visto.

Sarà una grande serata di musica, divertimento e colori!



APERIPARK con LUCIANO GAGGIA e LIVEPLAY- Bassano Music Park - ingresso gratuito

VENERDÌ 23 GIUGNO 2023

APERIPARK con Manshow DJ LUCIANO GAGGIA dalle 18:30

LIVEPLAY alle 21:30

BASSANO MUSIC PARK - Parco Ragazzi del '99