Con la neve tra l’altavia della grande guerra e il “sentiero del silenzio”

Ciaspolata, sabato 16 marzo 2024 Gallio -Altopiano di Asiago 7 Comuni-

RITROVO: ore 9.00 Rifugio Campomulo – Gallio- o altra località che sarà comunicata all’iscrizione.



DISLIVELLO: inferiore ai 250m.

DIFFICOLTA’: **medio/facile

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio.

PRANZO: possibilità di pranzo presso rifugio Campomuletto (salvo disponibilità posti) menù tipico alla carta.

ULTERIORI INFO: https://www.guidealtopiano.it/eventi_tutti



SVOLGIMENTO ESCURSIONE:

Se ami la natura, la montagna e la neve, non puoi perderti questa proposta. Un'escursione con le ciaspole, medio facile adatta quasi a tutti. Escursione storico – naturalistica con molti spunti fotografici sul bel itinerario panoramico. Attraverseremo alcune tra le più suggestive località della zona nord, fino a raggiungere il bel punto panoramico e ammirare il paesaggio a 360°.

L’altavia della grande guerra è un itinerario di circa 200 km che collega da ovest a est i quattro sacrari militari, simboli della Provincia di Vicenza. Un progetto di coesione e promozione della montagna vicentina con l’obiettivo di raccontare e divulgare i drammatici eventi accaduti su queste cime durante la Prima Guerra Mondiale.

L’altavia della grande guerra è una vera esperienza di vita che vi permette di staccare dalla quotidianità. Accompagnandovi tra i suoni del bosco e il profumo della terra, il percorso vi condurrà all’interno della natura ancora segnata dagli eventi di guerra, dove potrete osservare e conoscere quelli che adesso sono i luoghi di memoria, patrimonio materiale e immateriale del nostro passato. Percorrere questi spazi significa non dimenticare ciò che hanno subito migliaia di giovani soldati e tante famiglie per la nostra libertà e ci aiuta a guardare con chiarezza all’inutilità del conflitto e alle sue terribili conseguenze. Un’area preziosa e carica di emozioni che dal Sacrario Militare del Pasubio ci conduce attraverso le montagne vicentine al Sacrario del Cimone, poi al Leiten ad Asiago e infine al Sacrario del Grappa.



Come anche ricordato nel sito internet, www.sentierodelsilenzio.it, il Sentiero è rivolto, quale ulteriore momento di riflessione e di Memoria, a tutti i Visitatori che nella montagna cercano momenti di riposo e di ristoro e dalla montagna traggono le energie vitali per il quotidiano impegno. Il sentiero semplice e ben segnalato, con una pendenza moderata e un dislivello limitato, circondati da un paesaggio mozzafiato, reso ancor più suggestivo dalle ultime nevicate. Da uno stupendo punto panoramico che raggiungeremo a circa metà dell’itinerario, se saremo fortunati, potremo ammirare il gran parte delle cime innevate altopianesi, la catena del Lagorai e le Pale di San Martino e la Laguna veneta.. Sarà un’esperienza che ti regalerà emozioni indimenticabili, a contatto con la natura e la bellezza e le unicità dell’Altopiano di Asiago.