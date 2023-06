Ali, ronzii e piccoli passi, le farfalle, escursione guidata

???, ?????? ? ??????? ????? è un progetto delle Guide Aigae Viandanti DiVersi in collaborazione con Edizioni Saecula e coniuga ??????????? ? ??????: ?????????? ???????, ??????? ?? ??????? e l'???????? ??? ?? ???????, per conoscere meglio alcuni insetti.

In questo secondo appuntamento, la camminata letteraria si svolgerà a Tonezza del Cimone, nei suoi splendidi panorami, e lungo i suoi sentieri, incrociando i passi dei partecipanti con i passi dei libri, alla ricerca delle ?????? ??? ???? ????? ????????.

L'esperto di Lepidotteri ??????? ???????, in cammino con i partecipanti, illustrerà i nomi e le caratteristiche delle diverse farfalle che si incontreranno lungo il percorso.

Al termine del nostro itinerario, è prevista una sosta presso ????? ????????, per un pranzo a base di salumi e formaggi (e ottimi dolci) di produzione propria.



Quando: 1 luglio 2023

Durata totale del percorso: 4 ore (soste e pausa pranzo comprese)

Lunghezza del percorso: 5 km circa

Dislivello: + 150m

Difficoltà: facile*

*attività tranquilla e confortevole, che non necessita alcuna esperienza specifica, solo buone condizioni fisiche.



Il costo NON comprende il pranzo a Malga Melegnon, da pagare presso la struttura (in contanti, perché non è disponibile il pagamento con bancomat). Per chi lo desidera, sarà possibile anche acquistare i prodotti della malga, presso lo spaccio.

E' possibile anche portare con sé il pranzo al sacco, se non si desidera mangiare in malga.



Per informazioni e iscrizioni:

https://www.litteralia.eu/pagine-viandanti-escursioni-1/

oppure Whatsapp;



Viandanti DiVersi sono Guide Ambientali Escursionistiche regolarmente assicurate e iscritte all'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche ed esercitano la professione ai sensi della L. 4/2013.