A tavola con il Tarassaco di Conco: rassegna gastronomica con serate a tema

A Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago, è iniziata la stagione del tarassaco. Una tradizione della zona, non solo perché qui quest’erba spontanea, per le caratteristiche del terreno e del clima, dà il meglio di sé crescendo particolarmente tenera e delicata, con un sapore che dall’amarognolo sconfina anche verso il dolce, ma anche perché da anni il prodotto è valorizzato al meglio in cucina.

Non a caso, proprio per promuovere il “Tarassaco di Conco De.Co” va in scena ogni anno una rassegna gastronomica che unisce la riscoperta del territorio e la possibilità di gustare quest’erba in tutte le sue possibili declinazioni, con una serie di appuntamenti in ristoranti, trattorie, pizzerie, bar-pasticcerie e macellerie del territorio.

Undici le attività del coinvolte a valorizzare nelle loro preparazioni la raccolta locale di questo prodotto, in un fitto calendario di eventi consultabile (con i menu), nel sito www.ristoratoridivicenza.it.

Programma 2024

Venerdì 22 marzo, 20.00 - Pizzeria La Rondinella, Tortima

Inizio della rassegna con una serata speciale dedicata agli amanti della pizza.

Venerdì 12 aprile, 20.00 - Trattoria Fontanella, Lusiana

Una serata di cucina tradizionale, con replica il venerdì 26 aprile.

Domenica 14 aprile - Macelleria Conco, Conco

Specialità dello spiedo di cosce di coniglio ripiene di tarassaco.

Domenica 28 aprile - Macelleria Conco, Conco

Serata dedicata allo spiedo di cosce di pollo, sempre ripiene al tarassaco.

Venerdì 19 aprile, 20.00 - Trattoria Locanda Pizzeria alla Rosa, Lusiana

Un'altra serata all'insegna della buona cucina locale.

Sabato 20 aprile, 20.00 - Ristorante Milleluci, Rubbio di Conco

Appuntamento con le delizie culinarie del Ristorante Milleluci.

Sabato 27 aprile e Venerdì 3 maggio, 20.00 - Ristorante Campomezzavia, Asiago

Due serate dedicate alla cucina di montagna e ai sapori tipici dell'area.

Sabato 4 maggio, 20.00 - Trattoria al Tornante, Conco

Serata caratterizzata dalla cucina tradizionale, con replica il sabato 18 maggio.

Sabato 4 maggio e Domenica 5 maggio, 18.00 - Bar Pasticceria Cortese, Conco

Momento aperitivo con spritz&snack al tarassaco, per un incontro conviviale.

Sabato 11 maggio e Domenica 12 maggio - Kunken Craft Shop, Conco

Evento "Kunken julep e snack Mare e tarassaco", un mix innovativo di sapori.

Al di là dei singoli eventi, durante il periodo della rassegna tutti questi locali proporranno specialità a base di Tarassacodi Conco.

Partecipano alla rassegna anche il Ristorante pizzeria bar paninoteca da Maino di Conco, che piatti e pizze a base di tarassaco e Rubens Stube Fest di Rubbio di Conco, con le sue pizze a base di tarassaco.