Il 13 e 14 maggio casting dello Zecchino d’Oro all’Emisfero di Bassano

I vostri bambini sono appassionati di canto e si divertono ad esibirsi davanti ad amici e parenti? Adesso potete farli partecipare al casting dello Zecchino d’Oro, che fa tappa al Centro Commerciale Emisfero di Bassano!

Sabato 13 e domenica 14 maggio in Galleria arriva il mitico Zecchino d’oro, sì, proprio quello dei “Quarantaquattro gatti” e di “Volevo un gatto nero”, ma ovviamente in versione moderna e aggiornata.



Il casting per i giovani cantanti si svolgerà dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e oltre a esibirsi i bambini potranno anche divertirsi, con tante attività per tutti! Per partecipare alle selezioni ufficiali dei solisti dello Zecchino d’Oro i genitori possono iscrivere i loro figli direttamente sul sito.

Sarà un’occasione unica sia per chi ha già un po’ di esperienza, sia per chi vuole provare l’emozione di salire sul palco e cantare per la prima volta.

Sabato 13 e domenica 14 maggio non prendete impegni: se volete far esibire i vostri bambini o se volete semplicemente assistere allo spettacolo, vi aspettiamo al Centro Commerciale Emisfero di Bassano per il casting dello Zecchino d’Oro!