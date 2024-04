27^ MARCIA DEL CILIEGIO IN FIORE 2024



Finalmente sta arrivando la primavera e con lei torna la 27^ Marcia del Ciliegio in Fiore in programma nel giorno di Pasquetta, lunedì 1° aprile 2024, organizzata dalla Proloco di Colceresa, in collaborazione con il Gruppo Podisti “il Ciliegio”.

Ci saranno 4 itinerari per assecondare ogni preferenza:



5 chilometri pianeggianti, adatti anche per passeggini e carrozzine

6, 12 e 20 chilometri misto collinare.

Anche quest’anno trascorriamo la Pasquetta insieme, tra le soleggiate colline della Pedemontana Veneta, tra Marostica, Pianezze, Molvena e Mason si adagia il percorso Colceresa. viottoli e mulattiere in un paesaggio naturalistico che cambia in ogni stagione, in questo periodo dominato dal bianco immacolato dei ciliegi e il rosa dei peschi e dei mandorli.



AIC Veneto ti aspetta con 1 punto ristoro lungo il percorso in via Tibalda località Mure e con una postazione all’arrivo in via Nogaredo 33, Piazzale scuola Don Milani a Colceresa – loc. Mason Vicentino.



Per maggiori informazioni, clicca qui.



INDIRIZZO

c/o la Palestra Comunale, via Nogaredo 33 Colceresa Vicenza

DATA

1 Aprile 2024





07:30 - 09:30