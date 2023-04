Due Valli, Caliaro rinvia l'esordio stagionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

l primo cartellino di presenza del 2023 non è stato timbrato con un Michele Caliaro che, causa un inaspettato problema di natura personale, si è visto costretto a dare forfait, non presentandosi alle verifiche del recente Rally Due Valli. L'appuntamento scaligero, valido per il Campionato Italiano Rally Asfalto e per la Coppa Rally ACI Sport di terza zona oltre ad un importante numero di serie annesse, vedeva il pilota di Crespadoro, iscritto per i colori di Rally Team, su una Skoda Fabia Rally2 di Delta Rally. Il vicentino, in coppia con Fabio Andrian per la due giorni che lo vedeva impegnato tra Venerdì e Sabato, si è visto costretto a posticipare il debutto nella nuova stagione agonistica. “Mi dispiace per tutte le persone coinvolte in questa trasferta” – racconta Caliaro – “ad iniziare dai partners e proseguendo con il team Delta Rally ma anche con il buon Fabio Andrian. Purtroppo non ho potuto fare diversamente. Il nostro 2023 non è partito con il piede giusto.”