Dalle 17.30 a Dueville le finali del Pelletterie Sagi. Gasparini-Viero e Bosa-Rizza

Il torneo di 3^ categoria a Dueville Trofeo Pelletterie Sagi, diretto da Roberto Moretti con la supervisione di Alessandra Babbi è alle finali. Erano in 150 ai nastri di partenza tra maschile e femminile e con un montepremi di tutto rispetto, ben 1.300€. Inizia alle 17.30 il programma delle finali con il femminile. Sono giunte all’ultima gara Monica Gasparini del Breganze e l’under 18 dello Schio Sveva Viero. Finale non annunciata dove Gasparini da tds numero 5 ha conquistato la finale liquidando in due set la favorita Carnino. Il cammino di Viero è il medesimo ed anche più sorprendente perché da 3.3, è riuscita a vincere con tutte in soli due set, l’ultimo con la tds numero due Mungo. Quella del maschile vede l’imperterrito favorito Massimo Bosa dello Schio con Edoardo Rizza del Dueville. Quindi i favoriti del seeding si troveranno a tenzone alle ore 19.30. A Creazzo fino al 10/9 Open maschile Falco Forever. Torneo dai 3.5 condotto da Michele Risoli con la supervisione di Enrico Dal Monte. Sono una quarantina i giocatori in lizza fino alla terza categoria. Oggi alle 19 Vedove Fiorese-Danzo e domani Marzarotto-Piana gli ultimi due incontri del draw di terza che porteranno i vincitori nel tabellone principale. Già promossi Matteo Carlo Guiducci, Marco Modenese e Enrico Dal Lago. A Sandrigo Open BR Pneumatici maschile che inizia domani con 2.000 euro di montepremi. Dirige Paola Agostani e supervisione di Louis Anthony Hyde con 117 tennisti al via. A Thiene prosegue il Circuito Young Boys dal 3 al 12/9 sotto la direzione di Valentina Todeschin e Arianna Albertoni con 56 giovani. A Schio 15° Open Gps Shopping Bags e Banca Mediolanum che inizierà il 10/9 fino al 24/9. Diretto da Giuseppe Lainardi iscrizioni per il primo blocco fino ai 3.5 ore 12 del 3/9. A Noventa Vicentina circuito veterani spostato al 1 di Ottobre. Dai 40 anni in poi 12 tabelloni in gioco diretti da Cristian Valzan e la supervisione di Marco Veronese.