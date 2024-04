Ennesima aggressione in carcere a Vicenza, la polizia penitenziaria dichiara lo stato di agitazione

Decima aggressione dall'inizio dell'anno ai danni del personale di polizia penitenziaria nel carcere di Vicenza. L’aggressione è stata perpetrata da parte di un detenuto di difficile adattamento nella tarda serata di giovedì. Un detenuto ormai noto per fatti analoghi si è reso responsabile di una duplice aggressione ai danni del personale in servizio per cui si è reso necessario l’invio presso il locale ospedale. Il detenuto ha anche occupato la sezione impedendo i controlli nelle stesso reparto. Sempre nella stessa serata di giovedì si sono verificati altri eventi critici di altri detenuti di varia natura mentre venerdì pomeriggio si è verificata un'altra aggressione ai danni di altro personale inviato d’urgenza ospedale di Vicenza, di cui non si conosce allo stato la prognosi.

A darne notizia è la segreteria provinciale del sindacato USPP di Vicenza, per voce del segretario nazionale Leonardo Angiulli: "La situazione è al limite delle forze del contingente in servizio nel reparto di Vicenza, è stato comunicato lo stato di agitazione di tutte le sigle del comparto sicurezza, a oggi non c’è stato alcun intervento interlocutorio con i sindacati. I poliziotti penitenziari in servizio presso la casa circondariale di Vicenza sono giornalmente oggetto di agiti violenti da parte della popolazione detenuta, aggressioni, lancio di oggetti, sputi, offese, minacce e umiliazioni creando una situazione che mina l’incolumità fisica e mentale degli associati".