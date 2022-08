Crema fredda al limone, una golosità estiva

Una crema buonissima, con tutto il sapore del limone, profumata e aromatica. E' un dolce al cucchiaio fresco e squisito, morbido e vellutato. Un dessert da servire quando fa caldo, così senza niente, ottimo anche per farcire crostate biscotti, bignè, frittelle, zeppole, dolci lievitati.

CREMA AL LIMONE

Ingredienti:

2 uova

120 gr. di zucchero semolato

80 ml. di succo di limone (3 limoni circa)

la buccia grattugiata di 3 limoni

150 gr. di burro morbido

Istruzioni:

In un pentolino, che poi userai per la cottura a bagnomaria, mescolare lo zucchero e la buccia grattugiata dei limoni, aggiungere le uova, amalgamare bene. Quindi versare il succo di limone e cuocere a bagnomaria, sempre mescolando, finchè il composto è cremoso. Incorporare il burro morbido a pezzetti con le fruste dello sbattitore elettrico, o con la frusta a mano. Quando il tutto è ben amalgamato, spostate la crema in una terrina in vetro, coprire con pellicola (facendo in modo che sia ben a contatto) e lasciarla raffreddare completamente. Poi mettetela in frigorifero, quando si sarà rappresa, giratela con una frusta a mano per farla tornare lucida e servitela nelle formine.

CREMA FRITTA ALLA VENETA

Mescola bene sei tuorli d’uovo con 200 gr. di zucchero, quindi aggiungi 250 gr. di farina bianca e la scorza grattugiata di un limone. Ora, sempre mescolando, versa poco alla volta un litro di latte. Scalda sul fuoco medio finchè la crema non si sarà rappresa e, quando comincerà a bollire, toglila dalla fiamma e versala stendendola su un piano unto d’olio. Quando si sarà raffreddata, tagliala e impanala passando prima nell’albume sbattuto e poi nel pangrattato. Friggi le tue creme in abbondante olio e servile con una spolverata di zucchero a velo.