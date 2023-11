Viveva in uno stabile abbandonato, arrestato 38enne condannato per ricettazione

Nella serata di mercoledì, un 38enne cittadino albanese (B. E. le iniziali) pluripregiudicato – è stato tratto in arresto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato in uno stabile abbandonato di viale della Pace durante la quotidiana attività di controllo del territorio. B. E., al controllo di polizia, si è mostrato particolarmente nervoso e infastidito; dalla consultazione della banca dati risultava essere destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Costui, dopo essere stato foto-segnalato, e dopo le formalità di rito è stato scortato presso il carcere di Vicenza.