Viola sistematicamente il divieto di avvicinamento all'ex moglie, in carcere stalker violento

Era stato già tratto in arresto dalle volanti della questura, lo scorso 27 novembre, quando gli agenti lo avevano intercettato all’interno dell’abitazione della ex moglie nonostante il divieto, correttamente notificatogli, di avvicinarsi alla donna. Poi, per rendere ancora più efficace la tutela per la parte lesa, l’uomo, J.F. classe 87, cittadino tunisino residente nel veronese, era stato sottoposto alla misura del divieto di dimora a Vicenza e contestuale obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria di Verona, quest’ultimo mai ottemperato.

Alla luce di quanto emerso e documentato, quindi, il Tribunale di Vicenza ha disposto l’ulteriore aggravamento delle misure a carico del reo, adottando quella più grave della custodia in carcere. E così, dopo alcuni giorni di ricerche, gli agenti hanno intercettato J.F. proprio a Vicenza; veniva pertanto condotto negli uffici di viale Mazzini per poi essere tradotto nella casa circondariale di Vicenza.