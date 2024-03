Va al bar con tre cuccioli nella borsa della spesa, denunciato per maltrattamento di animali 

I carabinieri di Schio hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza un 69enne scledense per l’ipotesi di reato di maltrattamento di animali. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di giovedì quando, a seguito di una richiesta pervenuta alla centrale operativa, i militari sono intervenuti presso un bar di Torrebelvicino dove era stata segnalata la presenza di un avventore che aveva una busta contenente all’interno dei piccoli cuccioli meticci.

I carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato l’uomo oggetto della segnalazione che effettivamente custodiva, all’interno di una busta per la spesa con altri oggetti (bottiglia in plastica, capi di vestiario), tre cuccioli meticci di circa 15/20 giorni di vita. I carabinieri hanno proceduto al sequestro dei 3 cuccioli, custoditi in evidenti condizioni di disagio, che sono stati affidati in custodia a un’associazione di volontariato.