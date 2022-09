Viola la sorveglianza imposta dal tribunale, denunciato

I carabinieri della compagnia di Schio, nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vicenza E.M, cittadino marocchino, dimorante nello scledense, in quanto inosservante delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

I militari si sono accertati che l’uomo, sottoposto alla misura di prevenzione, a seguito di un controllo domiciliare, non era presente in orario notturno presso la propria abitazione, violando pertanto le prescrizioni imposte dal tribunale, che aveva disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione, in quanto soggetto pericoloso.

Come spiegano i carabinieri, la misura ha lo scopo di consentire all’autorità di pubblica sicurezza di vigilare sulla persona, ritenuta pericolosa, per verificare l’osservanza di tutte le prescrizioni che il tribunale ha ritenuto opportuno imporre al fine di fronteggiarne la pericolosità.