Ultraleggero esploso in volo, muore capitano Frecce tricolori

L'incidente è avvenuto sabato sera, intorno alle 18.30. A perdere la vita Alessio Ghersi, 34 anni ed un parente, Sante Ciaccia. Come riporta Udinetoday l'allarme alla centrale operativa Sores è arrivato simultaneamente da diverse chiamate che segnalavano l'accaduto nei pressi della catena dei Musi, in una zona impervia dove i soccorritori hanno allestito un campobase.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto al velivolo che, secondo i racconti dei testimoni, avrebbe preso fuoco in volo non lasciando scampo ai suoi due occupanti che sono morti carbonizzati. I resti dell'ultraleggero sono sotto sequestro: dal loro esame dipenderà la risposta sulle cause dell'incidente. Il velivolo, un Pioneer 300 marche I-8548, era decollato poco prima da Campoformido. Un aereo che, il capitano Alessio Ghersi sapeva pilotare alla perfezione.

Originario di Domodossola, ricopriva attualmente la posizione di 2 Gregario destro, Pony 5, all'interno della formazione delle Frecce Tricolori. Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sui social. Anche il sindaco di Thiene ha voluto ricordare il pilota.