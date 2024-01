Ubriaco al bar con il coltello, disturba i clienti e insulta i carabinieri: denunciato 18enne

Nei giorni scorsi, a Piovene Rocchette, i carabinieri sono intervenuti presso un bar del luogo dove era stata segnalata la presenza di un ragazzo che, in evidente stato di alterazione, recava disturbo alla clientela. Nel corso dell’intervento il soggetto, un diciottenne di Pedemonte, profferiva frasi minacciose nei confronti del personale in divisa ed è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, che veniva sequestrato. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.