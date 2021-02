Ubriachi molesti in centro storico, interviene la polizia: denunciati e multati

Intorno alle 20 di domenica, due Volanti della Questura sono intervenute in viale Roma dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza molesta di alcuni extracomunitari.

Gli agenti, hanno subito intercettato i due soggetti che, in evidente stato di alterazione, non sono stati in grado di declinare le loro generalità.

Vista la situazione, e per evitare che la loro presenza turbasse ulteriormente passanti e residenti, i due soggetti sono stati accompagnati in Questura dove sono stati contravvenzionati per ubriachezza molesta.