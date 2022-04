Truffe anziani, si presenta come ispettrice e spilla ori e 1400 euro ad una 81enne

Una 58enne vicentina è stata denunciata per truffa dai carabinieri di Schio.

La donna, disoccupata e con precedenti, la mattina del 1° aprile scorso si era presentata alla porta di una 81enne qualificandosi come una generica ispettrice, nonché amica di famiglia. Entrata all’interno dell’abitazione con la scusa di dover effettuare dei controlli, si era fatta consegnare alcuni gioielli in oro e 1.400 euro in contanti, allontanandosi subito dopo e facendo perdere le proprie tracce.

A seguito della denucia della vittima i militari hanno fatto partire le indagini che hanno permesso di individuare e identificare la truffatrice.