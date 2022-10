Gli trovano la marijuana in macchina, 19enne denunciato

Nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dai carabinieri di Bassano del Grappa, la notte del 23 ottobre, attorno all’1:45, in prossimità di vicolo De Blasi a Bassano, i militari del NOR hanno proceduto al controllo di una Fiat Punto di colore bianco diretta verso viale Venezia con a bordo il solo conducente, un 19enne residente a Fonte, nel trevigiano.

Sin da subito il giovane ha assunto un apparente immotivato stato di agitazione, tanto da indurre i militari a procedere ad un’accurata perquisizione, anche in virtù dell’inconfondibile odore acre percepibile all’interno dell’abitacolo. In effetti, nel corso di tale attività di ricerca sulla persona, il conducente è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane trasparente, contenente 35,80 grammi di infiorescenze, abilmente nascosto nel cavallo dei propri pantaloni che, a seguito di accertamento tecnico presuntivo, è stato confermato trattarsi di marijuana.

La sostanza stupefacente veniva prontamente sottoposta a sequestro penale. Ora il giovane è stato deferito in stato di libertà alla procura della repubblica presso il tribunale di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di marijuana.