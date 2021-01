Travolto dalle lastre di copertura di una tettoia: muore 71enne

Ha perso la vita mentre con tutta probabilità stava facendo dei lavori sulla tettoia di una stalla. Delle lastre di fibrocemento, usate per le coperture dei tetti, lo hanno travolto uccidendolo. Il drammatico incidente, del quale non si conosce esattamente la dinamica perché non c'era nessun testimone, è avvenuto verso le 18:45 di lunedì in via Montagna 30 a Cornedo Vicentino. La vittima, un 71enne del posto, è stato trovato senza vita sepolto dai lastroni che, secondo una prima ricostruzione, erano appoggiate sul muro esterno della stalla.

La dinamica dell'infortunio mortale è al vaglio dei carabinieri, arrivati sul posto con il Suem e i vigili del fuoco che hanno estratto da sotto le lastre il corpo senza vita dell'uomo.