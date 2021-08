Tenta di lanciarsi dal terrazzo di casa, salvato dalla polizia di Stato

Tragedi sfiorata nel pomeriggio di mercoledì in città. Sono stati gli agenti della sezione volanti a salvare la vita di un giovane indiano, trovato letteralmente penzoloni sulla terrazza di casa, sospeso nel vuoto, tenuto ancorato solo grazie a qualche cavo dello stendino collocato sulla ringhiera.

I poliziotti hanno dapprima afferrato il giovane per le braccia; poi, servendosi delle fascette in velcro in dotazione, sono riusciti ad ancorarlo al loro cinturone e tirarlo su in sicurezza. Il giovane, di robusta corporatura, era intenzionato a lasciarsi andare ed il suo peso, unitamente all'estremo disordine che regnava sulla terrazza, ha complicato le operazioni di salvataggio assai difficili.

Ciò che ha reso arduo l'intervento degli agenti, infatti, è stata proprio la ricerca di un punto di appoggio, saldo e sicuro, del quale servirsi per sollevare il corpo del ragazzo. Poi, al termine del salvataggio, il giovane è stato trasportato presso l'ospedale di Vicenza per ricevere le cure dei sanitari. Sono ancora ignote le ragioni del tentativo di suicidio.