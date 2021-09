Tenta di scassinare un'auto in sosta, passante lo vede e cerca di fermarlo: denunciato

/ Via Carlo Cattaneo

Un 31enne tunisino è stato denunciato per tentato furto aggravato dopo che alle 11 di mercoledì è stato notato da un passante mentre cercava di forzare la serratura della portiera di un'auto in sosta.

A notare la cosa è stato però un passante che ha allertato subito il 113. Il testimone, che ha cercato di far desistere l'uomo, si è visto rovesciare addosso la bottiglietta d'acqua che questi aveva tra le mani per poi scappare via.

La Volante, arrivata subito sul posto, ha intercettato il soggetto in viale Firenze, anche grazie alla segnalazione dei militari in servizio nella zona. Fermato fagli Agenti, l'uomo è stato portato in Questura.

Intanto l'altro Equipaggio della Polizia di Stato ha mostrato al richiedente un album fotografico grazie al quale ha riconosciuto, nel soggetto fermato, l'autore del tentato furto.

Il proprietario dell'auto, contattato dagli Agenti della Questura, ha riscontrato solo il danneggiamento della serratura, verificando che dall'interno dell'abitacolo nulla era stato asportato.

Il responsabile, al termine delle procedure di fotosegnalamento, è stato denunciato per tentato furto aggravato.