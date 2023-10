Detenuto portato in tribunale per l'udienza tenta la fuga

Un detenuto di orgine indiana nella giornata di venerdì ha tentato l'evasione. A darne notizia è la segreteria regionale USPP del Triveneto.

Come spiega il segretario interregionale del Triveneto Leonardo Angiulli il detenuto era stato tradotto nel tribunale di Vicenza ufficio gip per essere sentito dal dott.Roberto Venditti, in attesa di essere sentito nella sala attigua dell'ufficio Gip lo stesso, per ragioni sconosciute, è andato in escandescenze implorando frasi offensive ed ingiurie al personale di scorta e minacciando di buttarsi dalla finestra, si è alzato di scatto dalla sedia nel tentativo di correre verso la finestra attigua per evadere.

"Non possiamo che fare un plauso al personale di scorta - spiega Angiulli - che è riuscito a gestire una situazione di criticità evitando la possibile evasione messa in atto dal detenuto".