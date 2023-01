Movimenti sospetti, residenti chiamano il 112: ladri in fuga a mani vuote

“Carabinieri? Ci sono due uomini in una casa con fare sospetto”. E? stata sufficiente una telefonata al “112” per sventare un furto. Poche ma chiare informazioni da parte di un cittadino ed e? scattato l’allarme e il conseguente intervento tempestivo dei carabinieri di Romano d’Ezzelino.

Nel pomeriggio di giovedì, in via Castellana, a Romano d’Ezzelino, i carabinieri del comando Compagnia di Bassano del Grappa, hanno sventato un furto: due individui si trovavano gia? all’interno di una abitazione al momento incustodita. Alla vista dei militari, i malfattori si sono dati velocemente alla fuga attraverso la campagna nelle adiacenze dell’abitazione, facendo perdere le loro tracce, a mani vuote.

“Tale intervento - sottolinea il comandante - pur sembrando banale, e? sintomo di come la sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e la cittadinanza, possa garantire ed ampliare la cornice di sicurezza a favore della collettivita?, soprattutto in un periodo in cui i raid predatori segnano un importante incremento numerico.”