Spaccio di "fumo" e "maria", denunciato un minorenne

La mattina del 30 gennaio 2024, a partire dalle ore 7 circa, i carabinieri, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia (PD), con al seguito “Zico”, il cane antidroga, hanno proceduto al controllo di molteplici giovani studenti che quotidianamente giungono in treno, oppure con i pullman, presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa, da dove poi raggiungono i numerosi istituti scolastici del comprensorio bassanese. Nella circostanza, l’attenzione dei militari si è focalizzata su due giovani ragazze, appena diciottenni, le quali, intente in quel momento a confabulare fra loro, alla vista degli stessi hanno assunto - sin da subito - un apparente e immotivato stato di agitazione, tanto da indurre gli operanti a richiedere loro l’eventuale possesso di sostanza stupefacenti. In effetti, dai rispettivi zainetti sono spuntate piccole dosi di “marijuana”.

Nel proseguo dell’attività di controllo, più tardi nella medesima mattinata, all’interno di uno degli istituti scolastici, un altro studente, appena sedicenne, è stato trovato in possesso di tre dosi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, del peso complessivo di 4,6 grammi. I carabinieri, per completezza dell’attività investigativa, hanno deciso di estendere il controllo presso l’abitazione del ragazzo dove, al termine della perquisizione, è stato trovato un sacchetto in cellophane contenente oltre 15 grammi di "maria" e ulteriori 5 grammi di “hashish”, quest’ultimi suddivisi in due dosi.

I due controlli, non collegati tra loro, hanno portato, quindi, alla segnalazione alla Prefettura di Vicenza delle due ragazze, quale assuntrici di sostanze stupefacenti, e al deferimento in stato di libertà del giovanissimo ragazzo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.