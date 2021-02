Cocaina dal Sud America: 12 arresti per spaccio internazionale

L'operazione è in corso da giovedì mattina con arresti in diverse province, compresa quella berica, base del sodalizio criminale

Dalle prime ore del mattino è in corso un'imponente operazione antidroga che coinvolge le città di Vicenza, Reggio Calabria, e Trento. Secondo quanto reso noto dalla Questura di Vicenza, dove i dettagli delle indagini saranno resi noti in mattinata, sarebbero oltre 120 gli agenti della Polizia di Stato impegnati nel blitz per eseguire le misure di custodia cautelare disposte dal gip del Tribunale di Vicenza nei confronti di 12 persone.

Il traffico internazionale rigurderebbe 450 chili cocaina importata dal Sud America. Gli uomi della squadra mobile di Vicenza, del servizio centrale operativo della polizia e i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria stanno eseguendo in queste ore i provvedimenti restrittivi emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia anche nella provincia berica. Tutti i soggetti sarebbero calabresi ma la base operativa dell'associazione a delinquere avrebbe base a Vicenza. L'indagine ha portato anche al sequestro preventivo ai fini della confisca, da parte della Guardia di Finanza, di denaro e altri beni nella disponibilità degli indagati per 246mila euro.