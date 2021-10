Spaccata in profumeria, in manette un 36enne

E' un cittadino della Romania (R.A.G., classe 85) ma residente in Svizzera, l'autore della spaccata presso una profumeria di Ca' Balbi a Vicenza. Il furto, seguito da un inseguimento dell'uomo - prima in auto e poi a piedi - da parte degli agenti, è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì.

I fatti

Alle ore 4:20 la sala operativa della questura ha inviato due volanti in strada Ca’ Balbi presso la profumeria “Pillan” a seguito di segnalazione telefonica da parte di un residente, il quale ha raccontato di aver udito dei rumori sospetti provenire dal vicino esercizio commerciale. Giunta sul posto, la volante ha sorpeso un uomo nell’atto di uscire dal negozio per poi allontanarsi repentinamente.

Nonostante l'inseguimento di 2 dei 4 agenti, il presunto autore del furto è riusciuto a salire a bordo di un Suv nero, allontanandosi verso via Zuccato. L'altra volante, nel frattempo sopraggiunta, si è messa all’inseguimento dell’autovettura in fuga raggiungendola proprio in via zuccato.

A quel punto l'uomo alla guida del Suv ha arrestato bruscamente la marcia a fari spenti, nel tentativo, vano, di sottrarsi all'inseguimento degli agenti. Abbandonato l'abitacolo dell'auto, il conducente ha iniziato a correre tra i limitrofi campi ma, inseguito dai poliziotti, è stato raggiunto e bloccato pochi metri dopo. La successiva perquisizione del soggetto e del veicolo ha fatto rinvenire ai poliziotti alcuni grammi di sostanza stupefacente, una tronchese e tutta la refurtiva sottratta all'esercizio commerciale (quasi 150 bottigliette di profumi del valore di circa 11.000 euro).

L'uomo, tratto in arresto, è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria e quest'oggi si terrà la udienza di convalida. Il veicolo, risultato intestato all'arrestato, è stato rimosso e sottoposto a fermo amministrativo.