Si nasconde tra le siepi per evitare la cattura, arrestato

Cerca di nascondersi, ma è stato beccato. Nel pomeriggio di giovedì 27 ottobre i carabinieri della tenenza di Dueville hanno arrestato un 39enne di origini albanesi, domiciliato in Caldogno, destinatario della revoca di sospensione dell’esecuzione della pena a firma del procuratore della Repubblica.

I militari hanno rintracciato il cittadino straniero nel suo domicilio. Per evitare la cattura, l’uomo si era nascosto, con indosso solo i pantaloni, tra le siepi del giardino posto nel retro dell’abitazione.

Durante le concitate fasi dell’arresto, i carabinieri, attenzionando gli altri occupanti del domicilio, hanno sorpreso e bloccato la compagna convivente, C.N.C. la quale tentava di occultare, nascondendolo sotto un materasso, un vaso contenente otto sassi di cocaina, avvolti in pellicola trasparente, del peso complessivo pari a circa 350 grammi.

Il cittadino straniero è stato quindi arrestato anche per detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente, posta sotto sequestro, che rivendicava come di sua esclusiva proprietà. A seguito delle operazioni di rito, è stato condotto alla casa circondariale di Vicenza dove dovrà scontare la pena di due anni e mesi, oltre a dover pagare la somma di euro 5.200 a titolo di multa.

L’imputato, nella mattinata di venerdì 29 ottobre, è comparso davanti al G.I.P. del Tribunale di Vicenza, che ha convalidato l’arresto. Rimarrà in carcere a disposizione della competente Autorità Giudiziaria in attesa di processo. La sua compagna è stata deferita in stato di libertà e dovrà rispondere dell’accusa di favoreggiamento.