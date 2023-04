L’asfalto cede, voragine in strada: un camion sprofonda

Alle 13:00 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti neo pressi di via Rasa a Thiene dell'ex area Nordera per un camion dell'auto spurgo finito in una voragine: nessuna persona è rimasta ferita.



Il camion mentre percorreva un tratto di percorso dove è stato interrato una roggia è sprofondato per il cedimento della pavimentazione stradale.