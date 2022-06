Si oppongono allo sfratto e danneggiano le nuove serrature della porta: denunciata coppia

Nella giornata di martedì, in via San Daniele presso il convento dei frati francescani, militari della locale stazione, hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e tentata violazione di domicilio, i coniugi J. A., marocchino quarantanovenne, residente in provincia, con precedenti di polizia e la moglie A. H. N., marocchina cinquantenne, i quali, a seguito dello sfratto esecutivo dall'alloggio nel complesso "Case Osmolowsky" dove vivevano, eseguito dall’ufficiale giudiziario con relativa sostituzione delle serrature, contestavano l'operato pretendendo di rientrare nell'immobile, opponendosi con forza ai militari operanti, danneggiando le nuove serrature poste nella porta d’ingresso dell'alloggio.