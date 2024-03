Il corriere della droga che portava 100mila euro di cocaina dal Veneto a Trento

Sequestrati oltre 600 grammi di cocaina, banconote per circa 400 euro e arrestato un trentunenne di nazionalità albanese. È il risultato di un’operazione della guarda di finanza di Trento terminata mercoledì sera.

L’intervento è iniziato durante un controllo nella frazione di Villazzano, dove le fiamme gialle hanno notato un’auto con a bordo una persona, che si muoveva con fare sospetto e cambiare improvvisamente direzione. I finanziari li hanno seguito e poi lo hanno fermato e controllato. A quel punto è entrato in azione il cane antidroga Aron, che ha scoperto due panetti di cocaina, nascosti nel portabagagli, per un totale di oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente.

Secondo gli inquirenti, l’uomo vive in provincia di Vicenza e veniva proprio dalla provincia vicentina. Era appena arrivato a Trento proprio per effettuare la consegna dello stupefacente, il cui livello di purezza avrebbe permesso di ottenere circa 8mila dosi, consentendo di ottenere, una volta venduto al dettaglio, un guadagno illecito di circa 100mila euro. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti.