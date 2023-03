Sequestra un ragazzino e lo picchia con un bastone, arrestato 42enne

Nella serata di domenica, a Vicenza, i carabinieri hanno arrestato nella flagranza dei reati di sequestro di persona e lesioni personali aggravate, un cittadino tunisino, quarantaduenne, irregolare in Italia e senza fissa dimora, gravato da precedenti. L’uomo, nel pomeriggio, mentre si trovava all’interno di un capannone in disuso utilizzato come riparo in via Divisione Julia, dopo aver sorpreso un vicentino minorenne, che si era introdotto all’interno assieme ad altri due suoi coetanei, lo ha trattenuto con la forza e dopo averlo minacciato lo ha percosso con un bastone, procurandogli delle lesioni.

L’uomo ha tenuto con sé il minore per circa una ventina di minuti impedendogli di scappare fino a quando il ragazzo è riuscito a divincolarsi e a guadagnare l’uscita. Il minore una volta all’esterno, attendeva l’arrivo dei militari, nel frattempo chiamati dagli amici della vittima.

I carabinieri intervenuti hanno rintracciato l’autore dei fatti all’interno dello stabile. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo, celebratosi nella giornata odierna. Oggi 13 marzo l’arresto è stato convalidato e il giudice ha dispostp la custodia cautelare in carcere