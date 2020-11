Semina il panico al distretto sanitario: voleva saltare la fila e manda fuori tutti dal centro prenotazioni

È andato su tutte le furie perché la fila al distretto sanitario era troppa lunga. Un cittadino albanese di 40 anni, residente a Bressanvido ma con dimora Sandrigo, alle 9 di lunedì ha interrotto il servizio degli addetti alle prenotazioni allontanando fuori dalla sala d'aspetto i vari utenti in attesa del proprio turno. L'episodio è accaduto all'interno del cento prenotazioni Ulss 7 Pedemontana di Marostica, in via Panica.

L'uomo è andato in escandescenze pretendendo l'immediato rilascio delle tessere sanitarie in favore dei propri famigliari. Solo l'intervento del personale del cento ha riportato l'uomo alla calma e il servizio pubblico è quindi ripreso. Sul posto sono intervenuti i carabineri di Marostica che hanno denunciato l'albanese, di proffesione operaio, per interruzione pubblico servizio.